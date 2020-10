Todas as regiões de Portugal continental estão agora a "vermelho" na nova atualização do mapa de risco de infeção por covid-19, publicado pelo Centro Europeu Para o Controlo de Doenças (ECDC).

Na atualização semanal do mapa, o organismo europeu decidiu colocar a região do Alentejo, a única assinalada a laranja até agora, com o aviso máximo.

Updated weekly 🚦 maps now online!



These maps aim to support the @EUCouncil Recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement in response to the #COVID19 pandemic in 🇪🇺 and the UK.



➡️ https://t.co/wHTGAT6Fzn pic.twitter.com/KSm4xzrR8v — ECDC (@ECDC_EU) October 22, 2020

Os dados indicados no mapa baseiam-se nas informações enviadas pelos Estados-Membros ao Sistema de Vigilância Europeu que assinalam as regiões europeias com uma cor correspondente à quantidade de testes realizados, de testes positivos e do número de novos casos de contágio nos últimos 14 dias.

Assim, as zonas marcadas a "verde" assinalam que o número de novas infeções é menor do que 25 por cada 100 mil habitantes, registando ainda uma percentagem de testes positivos abaixo dos 4%. A laranja estão marcadas as regiões com menos de 50 casos por 100 mil habitantes e que registam taxas de infeção de 4% ou superior.

Na mesma linha, os países e regiões "pintados" de vermelho registam mais de 50 casos por cada 100 mil habitantes e uma incidência de testes positivos de 4%. As zonas assinaladas a cinzento não divulgaram informação suficiente para que pudessem ser contabilizadas nesta escala.