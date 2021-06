O Dia de Portugal assinala-se esta quinta-feira. Mas em dia de feriado nacional, há também um eclipse do sol para observar (e é o primeiro deste ano).

O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) adianta que o fenómeno será visível em todo o território português como eclipse solar parcial.

A sombra da Lua sobre a Terra, ou seja a região onde o eclipse é anular, vai percorrer uma trajetória do nordeste da América do Norte ao nordeste da Ásia, atravessando a Gronelândia e oceano Ártico. A duração máxima da anularidade é de 3min 48s. O eclipse será visível do nordeste da América do Norte, Europa, do norte da Ásia e do Oceano Atlântico norte", explica o observatório.