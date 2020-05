A CP – Comboios de Portugal vai suspender a circulação de comboios de longo curso, entre as 00:00do dia 1 de maio e as 24:00 do dia 3 de maio, no âmbito do Plano de Contingência Covid-19, e na sequência das medidas de limitação à circulação entre essas datas, anunciou em comunicado

Durante este período, e à semelhança do que aconteceu no período de Páscoa, fica suspensa a circulação dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, em todos os eixos, a nível nacional, com exceção de algumas ligações a Évora e Beja, assegurando a mobilidade estritamente necessária nestes eixos, que não dispõem de Serviço Regional", refere a CP.

Já a oferta de comboios urbanos e regionais será mantida nos moldes em que se realiza à data de hoje.

A CP alerta os seus clientes para a necessidade de cumprimento das regras de recolhimento domiciliário e da limitação à circulação neste período, num contributo essencial para evitar a transmissão do vírus e conter a expansão da doença Covid-19", conclui o comunicado

O comunicado refere ainda que a atualização da informação sobre a oferta CP está disponível em www.cp.pt.