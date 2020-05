Edi Barreiro, 26 anos, foi detido na terça-feira no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando chegava de um voo proveniente de Londres.

O suspeito da morte do rapper Mota Jr vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra.

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto