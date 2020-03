O ministro da Administração Interna anunciou, esta terça, feira que foram já detidas 27 pessoas por desobediência das regras impostas pelo estado de emergência. Eduardo Cabrita voltou a insistir que há comportamentos inaceitáveis, como os passeios fora da área de residência.

Registaram-se 27 detenções por violação do isolamento social ou acatamento das recomendações das forças de segurança", adiantou Eduardo Cabrita

Foi ainda anunciado que 274 estabelecimentos foram encerrados, pelas autoridades de segurança, por estarem a violar a obrigação de suspensão de atividade.

Numa declaração ao país, depois de uma reunião de avaliação do estado de emergência, Eduardo Cabrita salientou que as medidas têm sido cumpridas por uma grande parte dos portugueses. O ministro relembrou que "o risco de propagação do vírus é igual nas grandes cidades e nos pequenos meios".

As autoridades estão a ter uma atitude preventiva", afirmou o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita disse ainda que a forma como Portugal e Espanha estão a lidar com o transporte de mercadorias, com o fecho de fronteiras, foi elogiada pela Comissão Europeia.