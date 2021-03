Um grupo de cidadãos publicou no jornal Público uma carta aberta dirigida às televisões generalistas que critica a gestão noticiosa que tem sido feita da pandemia de covid-19, em Portugal.

Entre os assinantes está o advogado Eduardo Paes Ferreira, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que esteve, esta terça-feira, no programa O Dilema, na TVI24, juntamente com os comentadores da TVI Miguel Guedes, Joana Amaral Dias e Rogério Alves.

Paes Ferreira considera que as televisões por vezes foram longe de mais na cobertura da pandemia de covid-19 e que se esqueceram das boas maneiras.

De repente, as televisões, numa sucessão de ver quem é que consegue ir mais longe, entraram num caminho em que se esqueceram completamente do que são boas maneiras”, diz Eduardo Paes Ferreira.

Joana Amaral Dias concorda com as críticas e acrescente que a comunicação tem perpetuado uma narrativa do medo e do pânico moral.

A comentadora da TVI acusa ainda os jornalistas de terem exacerbado o caos que se verificou, em janeiro, nos principais hospitais de Lisboa.

A comunicação social de uma forma geral, salvo honorabilíssimas exceções, não prestou um bom serviço público. Baseou-se, sobretudo, na narrativa do medo e do pânico. Lançou muitas vezes, relativamente à covid-19, o pânico moral. Colou-se à narrativa oficial do Governo. Não discutiu alternativas, 90% dos debates na comunicação social foram entre os especialistas: o senhor contente e o senhor feliz. Não houve pluralidade. Não se discutiram modelos alternativos”, refere Joana Amaral Dias.

Por outro lado, Miguel Guedes diz estar em completo desacordo quer com a colega de painel quer com o conteúdo da carta aberta, classificando a cobertura noticiosa da pandemia como "muitíssimo equilibrada".

O advogado e comentador da TVI alerta para uma "diabolização" dos profissionais que "muitas vezes no limite" correram risco em prol da informação.

Estou em completo desacordo com a Joana. Julgo que a gestão da pandemia foi feita pela comunicação social de uma forma muitíssima equilibrada. Custa-me sinceramente que estejamos, inclusivamente com esta carta, a diabolizar órgãos de comunicação social e profissionais que estiveram a trabalhar, muitas vezes no limite, correndo riscos que nós não corremos. Julgo que a comunicação, num momento particularmente crítico, prestou e tem prestado um bom trabalho, mas há exceções, algumas delas até graves”, evidencia Miguel Guedes.

Já o advogado Rogério Alves esclarece que antes de concordar ou discordar com a carta aberta a compreende. O comentador da TVI considera ainda existem profissões como o jornalismo que "são muito sensíveis à crítica".