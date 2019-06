Foi publicado esta terça-feira, em Diário da República, o calendário escolar para o próximo ano letivo, que prevê três semanas de férias de Natal para os alunos do pré-escolar, básico e secundário do ensino público.

Assim, o primeiro período terá início entre 10 e 13 de setembro de 2019 e terminará a 17 de dezembro, uma terça-feira. As aulas recomeçam a 6 de janeiro de 2020, segunda-feira, e o segundo período termina para as férias da Páscoa a 27 de março, sexta-feira.

O terceiro período começa a 14 de abril, terça-feira, e termina a 4 de junho (quinta-feira) para os estudantes do 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade; a 9 de junho (terça-feira) para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos e a 19 de junho (sexta-feira) para as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Os alunos terão ainda direito a três dias de férias no Carnaval, entre 24 de fevereiro e 26 de fevereiro de 2020.

Início do ano letivo 2019/2020 10 a 13 de setembro Férias de Natal 18 de dezembro a 5 de janeiro (inclusive) Férias da Páscoa 28 de março a 13 de abril (inclusive) Férias de Carnaval 24 a 26 de fevereiro

Os alunos terão ainda direito a três dias de férias no Carnaval, entre 24 de fevereiro e 26 de fevereiro de 2020.

Está igualmente definido o calendário para as provas e exames nacionais.

As provas de aferição do ensino básico realizar-se-ão entre 4 e 12 de maio para os alunos do segundo ano e entre 18 e 27 de maio para os estudantes do quinto ano. Já as provas finais de ciclo, para o 9.º ano, realizam-se a 15, 19 e 26 de junho - primeira fase - e a 20 de julho e 22 de julho - a segunda fase.

No que aos exames nacionais diz respeito, a primeira fase começa a 15 de junho e termina a 7 de julho; a segunda fase inicia-se a 21 de julho e termina a 27 de julho.