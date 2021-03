Cerca de 20 docentes contestaram esta terça-feira frente à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), no Porto, os “injustos e lesivos” concursos de professores e a ausência de negociação entre sindicatos e Ministério da Educação.

Exibindo tarjas a dizer que estão a ser “roubados no tempo de serviço” pela tutela, os professores garantiram à Lusa que não vão desistir, tentando travar os concursos através de uma providência cautelar.

Os concursos de professores - desde educadores de infância até docentes do secundário - começaram na quinta-feira.

Em causa está uma alteração introduzida no concurso externo, que pode deixar sem colocação os docentes com três contratos completos e sucessivos e que pretendem entrar para os quadros.

O Ministério da Educação mudou as regras a meio do jogo, milhares de professores foram surpreendidos por regras diferentes que têm consequências muito significativas na sua vida”, afirmou aos jornalistas o presidente do Sindicato de Todos os Professores (STOP), André Pestana.