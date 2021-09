O Ministério da Educação suspendeu o professor da Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim, que se "gabava" de não ser vacinado e aconselhou os alunos a seguirem o seu canal no Youtube, onde aparece em vídeos nu e de cuecas.

O docente foi suspenso, no seguimento do processo disciplinar, com pedido de suspensão preventiva, instruído esta quarta-feira pelo diretor da Escola", informou o Ministério da Educação em comunicado.