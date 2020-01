Um homem de 31 anos ficou hoje ferido com gravidade quando trabalhava num poste de eletricidade em Vieira do Minho e sofreu uma eletrocussão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte do CDOS, a vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

No socorro, estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e uma viatura médica de emergência e reanimação.