Uma jovem de 16 anos morreu eletrocutada na casa de banho da casa onde vivia com a família na localidade de Goujoim, freguesia de Aricera, em Armamar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse à TVI24 que o alerta foi recebido às 00:10 desta quarta-feira e dava conta, inicialmente, de um desmaio. Segundo a GNR de Viseu, a jovem estava na casa de banho, preparando-se para tomar banho, quando a mãe ouviu um grito. Ao chegar ao local, encontrou a filha já inanimada no chão.

De acordo com as autoridades, havia água no chão da casa de banho porque outra pessoa tinha tomado banho antes da jovem e, tratando-se de uma casa antiga, tudo indica que a adolescente tenha morrido no local por eletrocussão.

À agência Lusa, Nuno Fonseca, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar, disse que não havia "nenhuma separação física entre a parte do chuveiro e a restante divisão. O chão é uniforme”, descreveu, acrescentando que “havia uma ficha tripla no chão”.

A jovem, encontrava-se na casa de banho, já sem sinais vitais e com duas marcas de eletrocussão no peito”, contou.

No local esteve a VMER de Vila Real, bem como operacionais dos bombeiros de Armamar e uma ambulância de Suporte Imediato de VIda de Lamego. Foram também chamadas uma patrulha da GNR e a Polícia Judiciária, que está a investigar as circunstâncias da morte.