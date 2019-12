Com a passagem da depressão "Elsa" por Portugal, conduzir na Ponte 25 de Abril ficou particularmente difícil, sobretudo para veículos como motas. Um vídeo partilhado no Facebook esta quinta-feira mostra o momento em que vários condutores "protegem" um motociclista da força do vento.

Os condutores libertaram parte da via do meio para que a mota conseguisse circular com espaço suficiente. Depois, quatro carros colocaram-se em locais estratégicos para impedirem o motociclista de ser afetado pelo vento.

Por volta das 18:00, a Proteção Civil informou que a circulação naquela travessia estava interditada a veículos pesados com lonas e a ciclomotores.

Ao todo, mais de 6.200 ocorrências foram registadas em Portugal continental desde quarta-feira na sequência do mau tempo, que provocou até ao início da manhã de sexta-feira 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido, segundo a proteção civil.