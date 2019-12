O caudal do rio Mondego já começou a baixar, mas o risco de cheias mantém-se nalgumas localidades do distrito de Coimbra. A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, visitou ontem a região mais atingida e avisou que apesar da acalmia, o perigo não desapareceu.

A maior fonte de preocupação continua a ser Montemor-o-Velhor. Depois da evacuação de algumas povoações da margem esquerda, a autarquia prepara a retirada de habitantes de localidades da margem direita. O anúncio foi numa conferência de imprensa, já depois da meia-noite.

Mas o estado do tempo está a melhorar. Hoje ainda há chuva no norte e centro, mas vai diminuir ao longo do dia. A pior situação tem a ver com o estado do mar, que motiva avisos vermelhos em cinco distritos do litoral norte.

A forte agitação marítima, com ondas até oito metros, afeta Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra.

Ao meio-dia o aviso vermelho de ondulação passa a laranja. No norte e centro, mas nos distritos do interior, há avisos amarelos por causa do vento, que vai tornar-se mais fraco ao final do dia. O fim de semana encerra com uma pequena descida das temperaturas.

Este domingo os termómetros chegam aos 19 graus no Algarve, Lisboa e Setúbal e as mínimas descem até aos 5 graus na Guarda e em Bragança.