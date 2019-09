Elton Camará, um dos 44 acusados com o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, no âmbito do ataque à Academia de Alcochete, foi esta quinta-feira de manhã detido pelas autoridades depois de ter estado em fuga várias horas.

O detido, sob autorização do Tribunal do Barreiro, ausentou-se para uma consulta médica, acabando por não regressar a casa no tempo previsto.

Durante o tempo que esteve em fuga, permaneceu sempre com a pulseira.

O alerta foi dado às autoridades e o suspeito acabou por ser apanhado em Marvila, Lisboa, e, posteriormente, detido. Elton Camará não ofereceu resistência no momento da detenção.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial ao início da tarde no Tribunal de Almada e pode ver a medida de coação anterior agravada devido à fuga.