A Estrada Nacional (EN) 4 está cortada ao trânsito, desde as 10:00 de hoje, na zona de Elvas (Portalegre), na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o condutor do veículo, um homem de 61 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Elvas.

O alerta para o acidente, entre Terrugem e Vila Boim, foi dado às 08:53, mas a estrada só foi cortada ao trânsito às 10:00 para limpeza da via e remoção do veículo, carregado de cortiça.

Em alternativa, no sentido Estremoz-Elvas, o trânsito está a ser desviado por Vila Fernando, ao passo que no sentido inverso é feita inversão de marcha em Vila Boim.