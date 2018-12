As autoridades deram esta terça-feira por terminadas as buscas no rio Guadiana, perto de Elvas, no distrito de Portalegre, para encontrar uma viatura que na segunda-feira terá caído à água, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que as buscas foram dadas por concluídas, cerca das 19:30, por "não ter sido detetado qualquer veículo", após dois dias de buscas.

O alerta foi dado aos bombeiros de Elvas por um pescador lúdico, que alegou ter visto um veículo no rio.

O pescador disse aos bombeiros que viu uma viatura nas águas do Guadiana quando atravessava a ponte da Ajuda, que liga Elvas a Olivença (Espanha).

Fonte da GNR confirmou hoje que "continua a não haver qualquer participação de pessoa desaparecida" ou "participação de qualquer viatura furtada nesta zona" que se possa relacionar com esta situação.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 11:48 de segunda-feira, tendo as operações de busca envolvido hoje 14 operacionais de três corporações de bombeiros do distrito de Portalegre, auxiliados por oito veículos e duas embarcações, incluindo mergulhadores, além da GNR.