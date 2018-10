A Google entregou dados dos bloggers ao Benfica, no caso dos "emails". A informação está a ser avançada esta terça-feira pelo jornal The New York Times.

São dados confidenciais, solicitados pelo clube da Luz, que podem ajudar os encarnados a chegar à identidade dos bloggers.

Em causa estão os blogues 'O artista do dia', 'Mister do café' e 'Estado da nação', que divulgaram correspondência eletrónica obtida alegadamente de forma ilícita

Na quarta-feira, a Google informou que estava a respeitar "a lei e a agir em conformidade" relativamente a este processo.

Numa resposta enviada a uma questão feita pelo Maisfutebol na quarta-feira, a gigante tecnológica referiu ainda que "notificou os utilizadores envolvidos que tiveram a oportunidade de contestar o processo legal num tribunal norte-americano".