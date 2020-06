Um pescador com cerca de 60 anos foi encontrado este domingo morto, no mar, junto ao morro da Espalamaca, na ilha do Faial, Açores, revelou à Lusa fonte da Capitania do Porto da Horta.

Segundo Rafael da Silva, capitão do porto da Horta, o cadáver foi encontrado a flutuar por um pescador lúdico, que, entretanto, alertou as autoridades.

De acordo com o relato da mesma fonte, o pescador terá caído ao mar, da embarcação de pesca em que seguia, que foi encontrada à deriva, junto à costa norte da mesma ilha, já bastante distanciada do local onde o corpo foi descoberto.

O capitão do porto da Horta adianta que a mesma embarcação de pesca local tinha saído para o mar por volta da 5:00 de sábado.

Contudo, apesar do tempo decorrido, a família do pescador não alertou as autoridades, já que era habitual pescar sozinho e estar longos períodos no mar.

O cadáver do homem foi recolhido para o porto da Horta e encaminhado para a morgue, onde será autopsiado.