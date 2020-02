/ AM

A empresa de calçado Alberto Sousa, Lda, fechou portas no início de 2020 e deixou 150 trabalhadores no desemprego. Responsável pela marca Eureka, o fabricante de calçado fechou as 13 sapatarias e a unidade fabril, tendo informado os trabalhadores de que teriam de explicar pelo administrador da insolvência para receber o formulário que lhes dará acesso ao subsídio de desemprego.

Segundo o Jornal de Notícias, durante a feira de calçado de Milão (MICAM), a empresa que deixou 150 trabalhadores no desemprego, apresentou uma nova marca em Milão, com nova designação social, mas com a mesma morada.

De acordo com o mesmo jornal, a administração da empresa está incontactável.

Num rápido acesso ao site da MICAM é possível verificar que na feira de Milão foi apresentada a marca de calçado E S C, propriedade da Asial-Indústria de Calçado, Lda, que faz parte do Grupo Eureka. Também o site da nova marca é o mesmo da antiga que apresenta uma mensagem de encerramento da Eureka, depois de dez anos de mercado.