Um incêndio detruiu vários camiões numa empresa de transportes, na madrugada desta quinta-feira, na zona industrial da Carriça, na Trofa.

Ao que a TVI apurou sete camiões ficaram totalmente destruídos pelas chamas e outros dois ficaram parcialmente danificados.

De acordo com os bombeiros da Trofa, não há feridos a registar. As causas do incêndio ainda estão por determinar, mas o vento forte fez com as chamas se propagassem rapidamente.

O alerta foi dado perto da meia-noite desta quinta-feira e no local estiveram 47 bombeiros apoiados por 16 viaturas.