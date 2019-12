A Infraestruturas de Portugal (IP) vai encerrar às 19:00 desta quarta-feira, por precaução, a circulação rodoviária no troço da Estrada Nacional 114 que liga o planalto de Santarém ao Entroncamento com a estrada da estação.

Fonte da IP disse à Lusa que a medida decorre do aumento do nível da água no solo, perante as previsões de agravamento da pluviosidade, não tendo sido detetado qualquer escorregamento ou movimento nos inclinómetros instalados na encosta de Santa Margarida.

O corte da estrada, que foi reaberta parcialmente ao trânsito em julho passado depois de ter estado encerrada durante cinco anos na sequência de uma derrocada, resulta das recomendações emitidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), disse a fonte.

Segundo o LNEC, “a ocorrência de forte pluviosidade poderá colocar em risco as condições de estabilidade da zona superior da encosta adjacente à EN114”, lê-se numa nota da IP.

Em causa está o troço entre o entroncamento com a travessa da Calçada (ao quilómetro 76) e o entroncamento com a estrada para a Estação (quilómetro 77,010).

“A IP irá continuar a avaliar as condições de estabilidade da encosta, mantendo o condicionamento rodoviário até que estejam reunidas novamente as condições de segurança”, acrescenta o comunicado.