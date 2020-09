As aulas do 1.º ciclo na escola pública das Laranjeiras, em Lisboa, foram suspensas, devido à falta de funcionários em número suficiente, já que um destes testou positivo para a covid-19.

De acordo com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, numa nota enviada hoje ao final da tarde aos encarregados de educação dos alunos da Escola Básica1/Jardim de Infância (EB1/JI) das Laranjeiras, a que a Lusa teve acesso, “o 1.º ciclo da EB1/JI das Laranjeiras não vai poder abrir nos próximos dias”.

Esta situação deve-se ao facto de não haver assistentes operacionais (AO) em número suficiente, uma vez que uma AO testou positivo à covid-19 e em sequência outras três vão ser testadas e ficar em isolamento”, lê-se na nota.

Segundo o agrupamento, “a situação vai sendo avaliada dia a dia”. “Assim que tenhamos AO em número suficiente para abrir a escola, informá-lo-emos”, garante o agrupamento.

Além de as aulas do 1.º ciclo ficarem suspensas, também “o serviço de CAF [Componente de Apoio à Família] para o 1º ciclo não vai poder funcionar”.

A escola explica aos encarregados de educação que, após ter sido informada do resultado do teste e ter comunicado com a delegada de saúde do Centro de Saúde Sete Rios, que decretou que “os contactos do caso positivo (3 colegas de trabalho da assistente operacional), classificados como de alto risco, deverão ficar em isolamento profilático durante 14 dias desde a última exposição”, foi contactada a Câmara Municipal de Lisboa para pedir a “colocação/deslocação de algumas AO para a escola”.

A autarquia informou o agrupamento que “não tem AO que possa deslocar para colmatar a situação”.

As aulas dos alunos do 1.º ciclo da EB1/JI das Laranjeiras começaram na quinta-feira.