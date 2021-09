A Escola EB2,3 Dr. João das Regras, na Lourinhã, está encerrada, depois de uma funcionária ter ficado infetada com covid-19 e outros 12 terem ficado em isolamento até serem testados, disse hoje o diretor do agrupamento.

Todos os funcionários foram testados na sexta-feira e uma funcionária, que veio na semana passada de outra escola, veio a dar positivo”, afirmou à agência Lusa Pedro Damião, diretor do Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente, a que pertence a escola.

Na sequência desse caso positivo, outros 12 dos 19 funcionários da escola estão em isolamento, por terem sido considerados contactos de risco, até serem sujeitos a novo teste à covid-19.

Devido à falta de funcionários ao serviço, “não existem condições para abertura da escola para as atividades letivas, pelo menos durante o dia de hoje”, justificou.

As atividades letivas vão ser retomadas assim que existirem condições, logo que os funcionários tenham resultado negativo à covid-19, após serem de novo testados.

A Escola EB2,3 Dr. João das Regras possui cerca de 600 alunos e 65 professores, além dos 19 assistentes operacionais.

Desde o início da pandemia, a Lourinhã, no distrito de Lisboa, contabiliza 1.760 casos, dos quais 26 estão ativos, 39 morreram e os restantes recuperaram.

