A escola básica Maria Lucília Moita ficou hoje sem regime presencial de aulas por um período de 14 dias devido a surto de covid-19, que envolve três crianças, duas no pré-escolar e uma no 1º ciclo, e duas mães de outros alunos", disse à Lusa a Delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, no distrito de Santarém.