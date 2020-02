O Instituto da Segurança Social fechou na quinta-feira um lar de idosos na Castanheira de Pera, disseram esta sexta-feira à agência Lusa familiares de alguns utentes, uma informação que foi confirmada pela presidente da Câmara.

Alda Correia Carvalho disse à agência Lusa ter tomado conhecimento do encerramento da instituição privada, no centro desta vila do distrito de Leiria, na quinta-feira, "ao fim do dia", não dispondo de "muitas informações".

Não tive qualquer informação oficial", adiantou a autarca.

Alegado incumprimento de "algumas exigências legais" para manter em funcionamento o lar, que acolhia atualmente 18 idosos, lavaram a Segurança Social a concretizar o encerramento, de acordo com familiares dos utentes que pediram o anonimato.

Os idosos foram todos reinstalados noutras instituições", ressalvou, por sua vez, a presidente da Câmara Municipal.

As instalações agora encerradas, onde trabalhavam nove pessoas, dispunham de 28 quartos, 18 dos quais estavam a ser utilizados.