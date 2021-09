O idoso de Benquerença, concelho de Penamacor, que estava desaparecido desde segunda-feira foi encontrado morto no rio Zêzere, entre os concelhos da Covilhã e Fundão.

O corpo do homem de 86 anos foi encontrado pela equipa do Núcleo Especial de Operações Subaquáticas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que estava, nesta quinta-feira, a realizar buscas na área.

As buscas estavam a ser realizadas desde quarta-feira, quando o carro do homem foi encontrado dentro do rio, segundo explicou à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial do Fundão, David Canarias.

As causas do sucedido ainda estão a ser apuradas, mas ao que tudo indica tratou-se de um despiste rodoviário.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da Covilhã.

O alerta para o desaparecimento foi dado na segunda-feira por um familiar, tendo as autoridades iniciado as operações de busca e patrulhamento.