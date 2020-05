Duas explosões num posto de transformação de energia elétrica na EDP obrigaram, esta segunda-feira, ao corte do trânsito na Calçada do Carmo, junto à Estação do Rossio, em Lisboa.

Ao que TVI conseguiu apurar, as explosões ocorreram às 14:00 e às 16:00, tendo sido esta última a mais intensa e que alarmou os comerciantes da zona. O alerta foi dado por volta dessa hora.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa que estiveram no local disseram, em declarações à TVI, que ter-se-á tratado de um curto circuito.

Nós fomos acionados para aqui devido a um curto circuito aqui no posto de transformação e ao chegar ao local ainda estava a deitar fumo. Foi acionado o piquete da CME [Construção e Manutenção Electromecânica], que pediu o piquete da EDP e estamos a aguardar que cheguem para que as portas possam ser abertas com a devida segurança", explicou o Comandante Monteiro.

Algumas testemunhas contaram que as explosões fizeram muito fumo e um "grande clarão".

Tratou-se de um cabo de media tensão que ligava o transformador ao quadro que entrou em curto circuito e o que causou as explosões foi isso mesmo", acrescentou.

Por volta das 19:00 a circulação na Calçada do Carmo já estava normalizada.