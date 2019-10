O enfarte agudo do miocárdio não mata apenas pessoas mais idosas.

Entre os mais de 4 mil portugueses que morrem a cada ano por ataque cardíaco há um número significativo com menos de 40 anos.

Nos mais jovens, um primeiro diagnóstico demorado pode agravar a situação.

O enfarte agudo do miocárdio em indivíduos com menos de 40 anos corresponde a cerca de 2%. É raro, mas vai acontecendo. E, por isso, é importante dar atenção a esta população, porque muitas vezes não é feito um reconhecimento precoce dos sintomas, a dor no peito é atribuída a outro tipo de patologias, nomeadamente uma dor muscular e, portanto, é fundamental que esta população esteja alerta, porque mesmo sendo jovem pode, de facto, ter um enfarte agudo do miocárdio", explicou à TVI a médica Sílvia Monteiro, dos hospitais de Coimbra.

Foi o que aconteceu com José Poças, então com 39 anos e que tinha um estilo de vida saudável.

Uma indisposição matinal ia-lhe tirando a vida e o primeiro diagnóstico esteve longe do que verdadeiramente se estava a passar. Um electrocardiodrama de recurso acabou por revelar o enfarte agudo do miocárdio.

O tempo é essencial no tratamento do enfarte agudo do miocárdio. Muitas vezes, os doentes chegam por meios próprios ao hospital, sem recurso ao 112.

Ligar o 112 e chegar rapidamente ao hospital pode fazer toda a diferença.