A atriz Maria Rueff teve um "enfarte agudo do miocárdio" e foi submetida a uma angioplastia. A informação foi avançada esta quarta-feira em comunicado pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que revela que a atriz foi ontem internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia do Hospital de Santa Marta "por um enfarte agudo do miocárdio. Foi submetida de imediato a angioplastia coronária com sucesso".

A mesma nota informa que Maria Rueff está em situação "estável" o que o prognóstico "é favorável, prevendo-se um curto período de internamento".

A atriz de 47 anos deu entrada no hospital de São José na noite de terça-feira, tendo sido transferida de imediato para o hospital de Santa Marta, sabe a TVI.

Maria Rueff é conhecida pela sua longa carreira na representação. Estreou-se em 1991 no Teatro Villaret, mas foi pela mão de Herman José que viria a criar as suas personagens de mais sucesso: Rosa Maria, Rosete ou Idália.

Fez ainda vários telefimes no cinema, como "Os Imortais" de António Pedro Vasconcelose "A Passagem da Noite", de Luís Filipe Rocha.

Na rádio, dá voz à rubrica "Os Cromos da Bola", transmitida na TSF.