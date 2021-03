Os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não chegam para a vacinação em massa contra a covid-19, que pode começar já em abril ou maio.

A task force quer ter 150 centros de vacinação em massa em todo o país, mas os centros de saúde não têm capacidade de resposta e há já autarquias a pedir ajuda aos farmacêuticos, escreve o jornal Público, nesta quarta-feira.

Em entrevista à TVI24, Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), diz que se trata de uma "carência recorrente" e que o recurso a outros profissionais que não os enfermeiros pode colocar em risco os utentes.

É mais uma asneira das grandes. Administrar vacinas é muito mais do que injetar um produto ou picar na pele com uma agulha, é muito mais do que isso. É preciso fazer um controle antes e depois da administração da vacina e os farmacêuticos não têm competências para assegurar esse serviço", defendeu.