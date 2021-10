O vírus SARS-CoV-2 pode ter provocado a morte de 80 mil a 180 mil profissionais de saúde, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), que inclui dados de janeiro de 2020 a maio deste ano.

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estes dados mostram porque é “essencial que os profissionais de saúde sejam vacinados prioritariamente”.

“Os dados de 119 países mostram que, em média, dois profissionais de saúde em cada cinco no mundo estão inteiramente vacinados", revelou o responsável, acrescentando, contudo, que esta média “branqueia as grandes diferenças entre regiões e grupos económicos” em todo o mundo.

Ainda esta quinta-feira, Bruce Aylward, um alto representante da OMS, alertou para o perigo das desigualdades no acesso às vacinas contra a covid-19 na duração da pandemia, que, a manter-se esta tendência, poderá “facilmente arrastar-se profundamente até 2022”.

Em África, por exemplo, menos de 5% da população foi vacinada, ao contrário do que acontece nos outros continentes, onde a percentagem de população vacinada já atingiu os 40%.

O mecanismo COVAX, uma iniciativa das Nações Unidas e da OMS que visa a distribuição justa de vacinas contra a covid-19 em todo o mundo, não tem acompanhado as necessidades dos países menos desenvolvidos, uma vez que a maioria dos países do G7 decidiu recuar nas doações assim que deram inicio a acordos individuais com empresas farmacêuticas.

Bruce Aylward apelou, por isso, aos países mais ricos que recuassem nas suas estratégias de vacinação de reforço, para que que as farmacêuticas passem a dar prioridade aos países menos desenvolvidos, um apelo que tem vindo a ser feito também pelo diretor-geral da OMS, nas últimas semanas.

VEJA TAMBÉM:

COVID-19: OMS ESTÁ CONTRA TERCEIRA DOSE DE REFORÇO DA VACINA

COVID-19: OMS DIZ QUE "É URGENTE" ENVIAR MAIOR PARTE DAS VACINAS PARA OS PAÍSES POBRES

COVID-19: CDC DOS EUA RECOMENDAM REFORÇO DA VACINAÇÃO PARA IDOSOS E MAIS VULNERÁVEIS