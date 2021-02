O Governo voltou a fechar as escolas, devido ao aumento exponencial de casos de covid-19 no país, e, após uma suspensão das atividades letivas, as aulas serão retomadas à distância já no próximo dia 8 de fevereiro.

A telescola, no canal RTP Memória, também vai voltar e os novos horários foram conhecidos esta segunda-feira.

Desta vez, as aulas começam às 09h, mas terminam mais cedo, às 16h30.

Tal como da primeira vez, as primeiras aulas da manhã serão dedicadas aos mais novos, com o ensino básico. Os mais velhos irão ocupar os horários mais tardios.

Também desta vez serão agrupados alguns anos letivos.

Veja aqui o horário completo, com os respetivos anos e disciplinas:

Telescola está de volta by Catarina Pereira on Scribd