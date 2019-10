Na Universidade do Porto, 20% dos alunos são estrangeiros e estão em programas de mobilidade ou até a fazer cursos completos.

Na receção oficial a estes alunos, houve animação em todas as línguas: os estudantes têm 90 nacionalidades diferentes.

A grande maioria vem do Brasil e as áreas de letras, economia e engenharias são as mais escolhidas.

Dos 31 mil alunos na Universidade do Porto, seis mil são estrangeiros.