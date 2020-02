Constantino Sakellarides, antigo Diretor Geral de Saúde e especialista em saúde pública, analisou esta quinta-feira a epidemia de coronavírus e o porquê da OMS dizer que se vive num "momento decisivo".

O especialista afirma que todos os países da União Europeia que têm casos importados de covid-19 estão numa fase de contenção, com exceção da Itália, cuja fase de contenção falhou.

Na Itália, explicou, "o vírus circula na comunidade. Este vírus que se transmite sustentavelmente na comunidade atinge pessoas sem saber a origem dessa infeção".

Constantino Sakellarides afirma que não é possível determinar qual é a cadeia de contágio, sublinhando que a fase de circulação na comunidade fez disparar o número de infetados na Itália.

O especialista afirma que o covid-19 é um vírus que tem um comportamento semelhante à gripe, transmitindo-se através de gotículas espalhadas pela tosse e pelos espirros.

Há vírus que circulam no ar, nas correntes. Este exige um contacto próximo - essa é a maneira mais comum de transmissão", afirma, sublinhando que muitas vezes a transmissão passa pelo contacto com superfícies.

Na fase quando o vírus circula na comunidade, existem cuidados especiais a ter em consideração, como lavar as mãos com frequência e não levar as mãos à cara.

Constantino Sakellarides explicou que é necessário defender os mais idosos e os doentes crónicos contra o surto.