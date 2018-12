Um motim entre reclusos ocorreu na ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde cerca de 190 presos se recusaram a recolher às celas. O protesto aconteceu no quarto dia de greve dos guardas prisionais, que terá registado uma adesão da ordem dos 80%, segundo fontes sindicais.

A ocorrência do motim foi já confirmada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) comunicado.

Em virtude das visitas aos reclusos, previstas para amanhã, terem sido canceladas devido à marcação de um plenário de guardas prisionais convocado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, um grupo de reclusos da Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa recusou-se, ao final da tarde, a ser encerrado, tendo destruído alguns bens das celas e queimado colchões e caixotes do lixo", assume o comunicado da DGRSP.