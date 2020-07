A Bordallo Pinheiro vai lançar esta quinta feira uma sardinha solidária dedicada ao desconfinamento Covid e cuja receita das vendas reverte na totalidade para a compra de equipamento do Serviço Nacional de Saúde.

A história desta iniciativa começou ainda durante o período de confinamento quando a tradicional fábrica de faianças das Caldas da Rainha desafiou as famílias portuguesas a participarem num concurso de desenhos alusivos ao tema “Como vai ser o primeiro dia do desconfinamento?”.

Das muitas propostas que chegaram à Bordallo Pinheiro, a vencedor foi um desenho, da autoria de uma família madeirense, que representa o primeiro abraço de uma criança aos seus avós.

Depois de adaptado pelos designers da marca, é essa a imagem emotiva que ilustra agora uma das tradicionais sardinhas lançadas no mercado todos os anos na época de Verão.

Integrada na coleção 2020, de que fazem parte outras sardinhas desenhadas por figuras públicas e artistas como Mariza, Carminho, Camané ou Bela Silva, a sardinha solidária vai ajudar a equipar hospitais e unidades de saúde nacionais já que a receita das vendas desta peça reverterá na totalidade para o Serviço Nacional de Saúde. O equipamento a adquirir com essas verbas será indicado pelas autoridades de saúde.

A Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha foi fundada em 1884 com o propósito de revitalizar as artes tradicionais da cerâmica, cruzando-as com a modernidade de diversos estilos que anunciavam o futuro e com a originalidade e irreverência do seu criador, Raphael Bordallo Pinheiro.

Assim nascia a produção em série de peças indissociáveis, até hoje, do nosso imaginário, plenas de criatividade e humor, marcadas pela consciência social e pela transgressão das ideias feitas. A aquisição da empresa por parte da Visabeira Indústria, em 2009, resgatou esta herança de enorme valor, assegurando a continuidade de uma empresa de destacada notoriedade artística que se confunde com o património cultural nacional.

Utilizando ainda grande parte das técnicas centenárias na reprodução dos modelos, a fábrica prosse- gue hoje a recuperação do riquíssimo e vastíssimo legado bordalliano e, animada pelo mesmo espírito pioneiro que lhe deu origem, cria produtos contemporâneos, reforçando a sua ligação aos artistas de renome da atualidade e alicerçando o seu prestígio nos diversos mercados em que marca presença.