Muito se tem falado sobre o uso da máscara e este equipamento de proteção, pelo menos para a grande maioria dos portugueses, só começou a fazer parte do dia a dia há alguns meses.

Agora, pretendemos reforçar a correta utilização da máscara, numa altura em que os números da pandemia em Portugal estão a aumentar. Só esta quarta-feira foram registados 2.535 novos casos. Mas os números não deverão ficar por aqui, há especialistas que alertam que Portugal pode chegar, em breve, aos 4.000 casos diários de infeção.

Perante a pandemia que o mundo atravessa, as autoridades mundiais reconhecem o uso generalizado de máscaras como forma de contenção da covid-19. E por isso, nunca é demais reforçar tudo o que podemos fazer - de forma correta - para conter a disseminação do vírus.

Porque devo utilizar máscara?

Em primeiro lugar, é importante perceber porque é que o uso de máscara se tornou obrigatório. A utilização de máscara, que é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) permite que o utilizador proteja as pessoas que o rodeiam e o ambiente.

Contudo, nota a Direção-Geral de Saúde (DGS), a utilização da máscara só é efetiva se for combinada com as outras medidas de prevenção, como:

- A lavagem frequente das mãos;

- A etiqueta respiratória;

- O distanciamento físico.

Que tipo de máscaras existem e quais é que devo usar?

De acordo com as autoridades de saúde, a população geral pode utilizar as máscaras comunitárias ou de uso social – as não cirúrgicas - privilegiando as que têm o selo de “Máscaras COVID-19 Aprovado”.

Segundo a DGS, a máscara cirúrgica está indicada para todas as pessoas que permaneçam em:

- Espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;

- Serviços e edifícios de atendimento ao público;

- Estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos;

- Transportes coletivos de passageiros;

- Profissionais de saúde;

- Pessoas com covid-19;

- Pessoas com sintomas de infeção respiratória como febre, tosse ou dificuldade respiratória;

- Cuidadores de pessoas com covid-19;

- Pessoas no interior de instituições de saúde;

- Pessoas com estados de imunossupressão;

- Pessoas com doenças crónicas;

- Idosos (mais de 65 anos de idade).

Há ainda outros equipamentos de proteção, como os respiradores N95 ou FFP2, mas que não são indicados para a generalidade da população.

Existe ainda a viseira ou também chamado ecrã de proteção, que cria uma barreira adicional contra salpicos, útil para proteger os olhos e o rosto, mas este tipo de proteção não filtra o ar e não deve ser utilizado isoladamente.

Como é que as máscaras protegem do contágio?

As máscaras faciais cobrem as mucosas da boca e do nariz por onde o novo coronavírus pode infetar o corpo humano. O coronavírus espalha-se através de gotículas expelidas a partir do nariz e boca quando uma pessoa infetada tosse ou expira.

Quando uma pessoa infetada usa máscara, contem a propagação das gotículas pelo ar, do mesmo modo que uma pessoa não infetada com máscara está a limitar os pontos de entrada do vírus: boca e nariz estão protegidas, mas não os olhos.

As gotículas podem atingir a cara de outra pessoa que esteja a menos de um metro de uma pessoa infetada. O vírus pode ainda ser transportado nas mãos se se tocar numa superfície onde tenham aterrado essas gotículas. O novo coronavírus e a maneira como contagia ainda não são totalmente compreendidas e a investigação científica sobre Covid-19 é contínua.

Como usar a máscara e o que não se pode esquecer

Quando estiver a usar uma máscara, não se esqueça que ela não pode ser retirada da cara. A menos que esteja sentado num restaurante – e apenas no ato de comer – é que a pode remover.

Há ainda outro erro que muitas vezes é cometido. Muitas pessoas baixam a máscara para falar ou para fumar. Nesse caso, em vez de a colocar no queixo, mais vale retirá-la e substituí-la por outra.

Cuidados a ter quando colocamos a máscara

Colocar uma máscara pode ser uma tarefa simples, mas o processo é bem mais complexo do que aquilo que parece.

Antes de a colocar, limpe bem as mãos com uma solução à base de álcool ou com água e sabão. Depois, pegue apenas nos elásticos, ajuste-a à cara e certifique-se de que cobre totalmente o nariz e a boca.

Evite tocar na máscara e nos olhos durante a sua utilização e quando a tirar, volte a lavar as mãos.

E nao se esqueça: usar a máscara mais tempo do que o recomendado pelo fabricante é pôr em causa a higiene, reduzir a sua eficácia e aumentar os riscos.

Reutilização das máscaras

Não vale a pena tentar voltar a usar uma máscara que não é reutilizável. Lembre-se que, se o fizer, estará a aumentar o risco de infeção, para si e para os outros. O único destino desse tipo de máscaras é o lixo.

Quanto às máscaras de pano, devem lavar-se com frequência, com água e sabão, a uma temperatura elevada, por exemplo, a 60 graus centígrados ou mais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), defende que as máscaras de tecido devem ser lavadas, no máximo, 30 vezes.

O Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) é o responsável por certificar as máscaras comunitárias que várias empresas portuguesas estão a produzir e vender.

Vários países têm adotado medidas mais restritivas no combate ao novo coronavírus e o uso de máscara obrigatório ao ar livre já é uma realidade em muitos, como por exemplo, em Espanha. Por cá, o Governo reforça que o uso de máscara é uma medida complementar de outras e que, ao ar livre, só é obrigatória nos casos onde não é possível manter o distanciamento físico.