O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta segunda-feira um investimento de sete milhões de euros para garantir máscaras e outros equipamentos de proteção individual às escolas para o regresso às aulas em setembro.

Há uma semana, o ministro já tinha dito que seriam distribuídas máscaras e outros equipamentos de proteção individual às escolas.

As orientações já seguiram para as escolas e, neste momento, os diretores já se estão a preparar para fazer a aquisição das máscaras comunitárias. Toda gente terá, efetivamente, máscaras para poder enfrentar o primeiro período. Depois daremos a dotação às escolas para o segundo e terceiro períodos. Para o primeiro período a dotação orçamental foi de sete milhões de euros ", afirmou o Tiago Brandão Rodrigues.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da inauguração das obras de requalificação da Pousada da Juventude de Viana do Castelo, adiantou ter chegado às escolas "orientação, instruções e, obviamente, o reforço financeiro para comprarem gel alcoólico, aventais, viseiras e luvas para os assistentes operacionais".

No fundo, todo o apetrechamento necessário para aumentarmos a segurança", reforçou, salientando que estes equipamentos de proteção individual já tinham sido garantidos "no final do ano letivo 2019/2020".