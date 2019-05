O corpo de um homem de Vieira do Minho que estava desaparecido desde a noite de terça-feira foi encontrado, esta quinta-feira, junto à margem da barragem do Ermal, naquele concelho, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta para as autoridades tinha sido dado pelas 21:20 de terça-feira, quando o carro do homem foi avistado junto à barragem.

O corpo foi encontrado pelas 11:00 de hoje.

Nas buscas, estiveram envolvidos bombeiros, serviços municipais e GNR, incluindo uma equipa cinotécnica.

As circunstâncias da ocorrência são ainda desconhecidas.