Uma professora da Escola Básica da Bela Vista, em Setúbal, foi agredida na terça-feira pela mãe de um aluno.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a professora terá separado durante a manhã dois alunos, com idades entre os 9 e os 11 anos, que se tinham envolvido numa briga. À hora de almoço, uma das crianças queixou-se à mãe da atitude da professora, e a progenitora acabou por se deslocar à escola durante a tarde, acompanhada por outra mulher.

As duas pediram satisfações à professora e acabaram a agredi-la a soco, chapadas e pontapés. Uma funcionária da escola tentou intervir e acabou por ser igualmente agredida.

A PSP foi chamada ao local, mas quando as autoridades chegaram já só a professora e funcionária agredidas se encontravam na escola.

A docente acabou por deslocar-se pelos próprios meios ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde recebeu tratamento.

A funcionária recusou assistência médica.

A direção da escola recusou prestar esclarecimentos, mas a TVI sabe que esta quarta-feira se reuniu com elementos do Ministério da Educação, na sequência do episódio de agressões.