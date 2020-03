Uma professora com cerca de 45 anos é o segundo caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus na Escola Básica e Secundária de Barroselas, em Viana do Castelo, informou esta quarta-feira à Lusa a diretora do agrupamento escolar.

Contactada pela agência Lusa, Teresa Almeida explicou que o resultado positivo para Covid-19 dos testes a que docente de história se submeteu foi conhecido na madrugada desta quarta-feira e que "toda a comunidade educativa e os encarregados de educação começaram a ser contactados pelas autoridades de saúde".

Com a confirmação deste caso, eleva-se para oito o número total de infetados no distrito de Viana do Castelo.