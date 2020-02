Uma aluna de 16 anos foi violentamente agredida pelo ex-namorado, da mesma idade, no interior da Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, na quarta-feira, sabe a TVI.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar no S. João, depois de assistida no local pelo INEM.

As agressões começaram na sequência de uma discussão entre os dois alunos, perto da hora do almoço.

O ex-namorado, do qual ter-se-ia voltado a aproximar no início do ano letivo, depois de terem terminado o namor em agosto, puxou-lhe os cabelos e atirou-a ao chão, agredindo-a de seguida com socos e pontapés.

Este aluno tem, segundo fonte da PSP, um historial de agressividade, ainda que, de acordo com fonte da escola, nunca tenha causado problemas no estabelecimento de ensino.

Ao que a TVI apurou, o rapaz já esteve, inclusive, internado num hospital do Porto por causa da agressividade.

A direção da Almeida Garrett instaurou um processo disciplinar ao aluno, que foi imediatamente suspenso.

Este jovem arrisca, ainda, a expulsão da escola, podendo, no entanto, ser transferido para outro estabelecimento.

O caso está entregue à PSP.