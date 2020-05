É uma situação que está a preocupar os encarregados de educação. Os alunos do 11º e 12º anos estão prestes a voltar à Escola Secundária de Tondela para as aulas presenciais, mas no mesmo estabelecimento, continua em funcionamento um espaço para triagem de infetados com o novo coronavírus.

Para o efeito, foram adaptados um dos pavilhões, bem como o refeitório, espaços aos quais os alunos não terão acesso.

As opiniões dos pais dividem-se. Uns estão mais apreensivos, outros consideram que a questão está ultrapassada.

A TVI falou com uma encarregada de educação, cuja filha vai iniciar as aulas já na próxima segunda-feira, que referiu que o espaço de triagem existente na escola "praticamente não tem utentes" e que todas as áreas estão a ser desinfetadas para poderem receber os alunos.

O facto de ninguém se cruzar dentro da escola também é tranquilizador. Os alunos terão apenas aulas de manhã e a área Covid só funcionará durante a tarde.

Esta área está em funcionamento desde o início de abril e está disponível também as populações dos concelhos vizinhos de Carregal do Sal e de Santa Comba Dão.

Na altura, em entrevista à Emissora das Beiras, o presidente da autarquia, José António de Jesus, explicou quem é que pode ser atendido naquela área.

"A esse espaço só acederão as pessoas depois de, em primeiro lugar, telefonarem para a sua unidade de saúde, seja para a SNS24 ou para o centro de saúde, serem atendidas pelos profissionais de saúde, e só depois dessa triagem e desse despiste, feitos via telefone, é que poderão aceder, num segundo momento, aquele espaço”.

Ao que a TVI apurou, esta tarde, haverá uma reunião com os representantes de turma para abordar a questão.