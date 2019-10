Um jovem de 16 anos foi preso pela PSP por ter assaltado, nos últimos cinco meses, vários alunos que faziam o trajeto Casa-Escola-Casa, no Cacém. O suspeito é já reincidente neste crime e vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo o comunicado da PSP, a detenção ocorreu na segunda-feira no seguimento de um mandado de detenção. O jovem é suspeito de cinco crimes de roubo na forma tentada e um crime de roubo na forma consumada.

“Os factos ocorreram entre maio e outubro de 2019, no Cacém, no trajeto Casa-Escola-Casa, onde o suspeito abordava os alunos e mediante ameaça/agressão, com recurso à força física, os roubava”, lê-se na nota.