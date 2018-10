A PSP fez 25 detenções por tráfico de droga e duas por posse de arma ilegal, no âmbito da operação a nível nacional "Escola Segura: Início do ano letivo 2018/19", entre 12 e 28 de setembro, foi anunciado esta terça-feira.

A Polícia de Segurança Pública refere em comunicado que as 25 detenções por tráfico de droga e as duas por posse de arma ilegal traduziram-se na apreensão de 148 doses de cocaína, de igual número de heroína e 722 doses de haxixe e de quatro armas.

Além destes resultados, a PSP também detetou 40 infrações em estabelecimentos, das quais 15 por venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

No âmbito da operação, a PSP levantou 4.600 autos por infrações rodoviárias, das quais se destacam 71 por falta de seguro, 219 por falta de inspeção, 1.207 por excesso de velocidade, 269 por utilização do telemóvel durante a condução, 151 por falta do uso de cinto de segurança, 26 por falta da utilização de 'cadeirinha' e 1.320 por estacionamento irregular.

A operação fez 365 ações de sensibilização em 353 escolas com um total de 14.292 alunos.

No comunicado, a PSP refere ainda que "o objetivo principal desta operação foi desenvolver uma missão de segurança de prevenção da criminalidade e delinquência no interior e nas imediações dos estabelecimentos de ensino bem como nos percursos casa-escola-casa dos alunos, professores, pais/encarregados de educação e dos auxiliares de ação educativa".