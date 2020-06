O Ministério da Educação prolongou o prazo das matrículas para os alunos do 1.º ano de escolaridade por mais 24 horas, anunciou hoje a tutela.

“Para que todos os procedimentos possam concluir-se com tranquilidade, numa altura de exceção para todas as famílias, o Ministério da Educação prolonga o prazo por mais 24 horas”, refere o gabinete do Ministério da Educação numa nota enviada para a Lusa.

Segundo o Ministério, “há milhares de encarregados de educação” a tentar matricular os seus educandos e, segundo as últimas estimativas, a grande maioria dos pais com alunos no 1.º ciclo já inscreveu os seus filhos, até porque o prazo termina hoje.

“No caso do 1.º ciclo as matrículas já foram efetuadas pela quase totalidade dos encarregados de educação e no Pré-escolar, de manhã, já tinham efetuado a matrícula 94%” dos alunos.

“O Portal das Matrículas está em funcionamento, estando a ocorrer sistematicamente operações de robustecimento da operação” e durante a tarde de hoje “já se registou um pico de 40 mil transações por segundo”.

No ano passado, cerca de 75% das matrículas fizeram-se nas secretarias da escola, ao passo que, este ano, cerca de 85% das matrículas já realizadas foram feitas ‘online’.

A decisão do Ministério surge depois e vários relatos de atrasos e problemas de funcionamento da plataforma digital, que chegou a estar durante várias horas inativas.