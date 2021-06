As aulas presenciais dos 1º e 2º ciclos foram suspensas este domingo em cinco concelhos do Algarve, por decisão da Delegada de Saúde Regional.

Todas as escolas de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel vão ficar com ensino à distância já a partir desta segunda-feira.

O email enviado às escolas este domingo justifica a decisão "com base no princípio da precaução, na sequência da existência de 816 casos confirmados ativos de COVID-19, com uma Taxa de Incidência a 14 dias de 583 para Albufeira, 329 para Faro, 448 para Loulé, 403 para Olhão e 326 para S. Brás de

Alportel"