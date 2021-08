Setembro é mês de regressar às aulas em toda a Europa e, à semelhança do ano anterior, a pandemia está a colocar vários desafios às escolas em todo o mundo.

Com a variante Delta dominante e altamente transmissível, o Escritório Regional da OMS para a Europa e o Escritório Regional da UNICEF para a Europa e Ásia Central apelam a que todas as escolas se mantenham abertas, minimizando os prejuízos para os estudantes afetados pela pandemia, e que se tornem mais seguras, adotando medidas para minimizar a transmissão do vírus.

As medidas de segurança propostas passam por vacinar professores e restantes colaboradores, vacinar crianças com 12 ou mais anos e que tenham condições médicas que aumentem significamente o risco de desenvolver doenças graves, melhorias no ambiente escolar através de melhor ventilação da salas de aula, criação de turmas de menor dimensão sempre que possível, distanciamento social obrigatório e testes regulares das crianças e do pessoal docente.

A pandemia causou a perturbação mais catastrófica da educação na história. Por conseguinte, é crucial que a aprendizagem em sala de aula continue sem interrupções em toda a Europa. Isto é de extrema importância para a educação, a saúde mental e as competências sociais das crianças, e para que as escolas ajudem a munir os mais novos com as capacidades necessárias para serem membros felizes e produtivos da sociedade", explica Hans Henri P. Kluge, Director Regional da OMS para a Europa.

A OMS e a UNICEF apelam a que todos recebam a vacinação completa, lembrando que a elevada incidência da covid-19 nas comunidades torna a transmissão nas escolas mais provável.

"A pandemia não acabou. Todos temos um papel a desempenhar para assegurar que as escolas permaneçam abertas em toda a região. As crianças e os jovens não podem correr o risco de ter mais um ano de aprendizagem com interrupções. A vacinação e as medidas de proteção em conjunto ajudarão a evitar um regresso aos dias mais negros da pandemia, com quarentenas em que as crianças sofreram com perturbações na aprendizagem", afirma Philippe Cori, director regional adjunto da UNICEF Europa e Ásia Central.

Para ajudar a manter as escolas abertas e mais seguras, a OMS, UNICEF e a UNESCO aprovaram um conjunto de oito recomendações, destinadas aos 53 Estados-Membros da Região Europeia da OMS:

As Escolas devem estar entre os últimos lugares a fechar e os primeiros a reabrir. Deve ser colocada em prática uma estratégia de testes. Devem ser asseguradas medidas eficazes de mitigação de riscos. Deve proteger-se a saúde mental e o bem-estar social das crianças. Devem proteger-se as crianças mais vulneráveis e marginalizadas. Deve ser melhorado o ambiente escolar. As crianças e adolescentes devem ser envolvidos na tomada de decisões. Deve ser implementada uma estratégia de vacinação destinada a manter as crianças na escola