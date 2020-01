Os bombeiros voluntários de Montemor-o-Novo resgataram cinco cães do fundo de duas minas desativadas na zona do Escoural. Tudo aconteceu no passado sábado, quando os animais estavam a caçar e caíram no fundo de duas minas desativadas.

De acordo com os bombeiros, três cães caíram numa mina com cerca de 15 metros de profundidade e os outros dois cães numa mina com cerca de 25 metros.

A operação de resgate foi complexa, devido aos difíceis acessos e à falta de visibilidade, mas o desfecho não podia ter sido mais positivo. O cair da noite dificultou ainda mais as operações de resgate, mas estas foram concluídas com sucesso conseguindo resgatar os cinco cães sãos e salvos.