Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de esfaquear o irmão durante uma discussão familiar em Amarante. A mãe dos dois homens assistiu a tudo.

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito foi detido fora de flagrante delito pela prática de um crime de homicídio na forma tentada.

"Os factos ocorreram no dia 18 de janeiro de 2020, pelas 22:30, em contexto de conflito familiar, numa via pública junto à residência dos intervenientes, tendo o autor agredido a vítima, seu irmão, por diversas vezes, com recurso a arma branca", lê-se na nota.

Segundo a PJ, o detido, divorciado, não tem antecedentes criminais, e vai ser presente às autoridades judiciais para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A vítima encontra-se internada no hospital de São João, no Porto, e não corre risco de vida.

Segundo a mãe dos dois homens, esta não é a primeira vez que os irmãos se envolvem em discussões deste género e o agressor terá problemas com álcool e drogas.